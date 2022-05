SAN MARINO Acquaviva: tamponamento senza gravi conseguenze, coinvolta microcar [VIDEO]

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 16 di venerdì in strada Genghe Di Atto ad Acquaviva. Una Toyota stava salendo in direzione San Marino Città, quando all'altezza del civico 70, ha tamponato una microcar che la precedeva. A bordo due sorelle minorenni, che sono state portate in Ospedale per controlli, insieme alla donna al volante del fuoristrada: per loro tanto spavento e prognosi inferiori ai 10 giorni.

Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e una pattuglia della Gendarmeria per regolare il traffico del castello.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: