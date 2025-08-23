TV LIVE ·
12:17 La stampa su Mario Draghi: "Forse si candida alla guida della Commissione Europea" 10:43 Raid israeliano a Khan Younis, uccisi quattro bambini nelle tende degli sfollati
Acquazzone sul Titano: sezione antincendio alla Seconda Torre per blackout

Una temporanea anomalia causata da un fulmine

23 ago 2025
Acquazzone sul Titano: sezione antincendio alla Seconda Torre per blackout

Persiste l'instabilità che caratterizza un fine settimana di alternanza tra rovesci, momenti soleggiati e annuvolamenti. Nel pomeriggio un acquazzone violento, ma di breve durata, si è abbattuto sul Titano. Tra le segnalazioni: l'intervento della Sezione Antincendio della Polizia Civile alla Seconda Torre, a seguito di un temporaneo blackout causato da un fulmine. Anche nella notte possibili rovesci, verso una domenica con nuvole e rischio piovaschi sempre presente, in miglioramento sulla costa e in serata.





