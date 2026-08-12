Addio a Maurizio Zanotti, ex presidente di Ente Cassa di Faetano

È morto a 69 anni Maurizio Zanotti, presidente dell’Ente Cassa di Faetano dal 2011 al 2019 e in precedenza nel Collegio Sindacale di Banca di San Marino, dal 2004 al 2007 come membro e dal 2008 al 2010 come presidente. Secondo quanto emerge è stato colto da un improvviso malore nella notte nella sua casa di Rimini. Lascia la moglie e le figlie Laura e Silvia.

Così lo ricordano il Consiglio Direttivo e il sindaco dell'Ente Cassa di Faetano: "Persona di grande spessore, profonda umanità e sensibilità, Maurizio Zanotti è stato un faro prezioso alla guida della Fondazione Ente Cassa di Faetano. Il Direttivo e tutti i Soci lo ricordano con grande affetto e si uniscono al dolore della famiglia e al cordoglio della comunità sammarinese..."





