Addio a Romeo Morri, ci lascia a 70 anni

Una vita dedicata alla politica, nelle file del Partito democratico cristiano prima e in quella dei Popolari Sammarinesi, di cui fu fondatore nel 2003, fino ai Moderati. Nel pomeriggio di mercoledì si è spento dopo una lunga malattia Romeo Morri, 70 anni. Laureato in Farmacia a Bologna ha ricoperto numerosi incarichi politici, entrando in consiglio nel 1983 e rimanendovi per diverse legislature. Fino a salire alla Suprema magistratura, fu infatti Capitano Reggente nel 1992. Una lunga militanza politica nella quale ha ricoperto diversi incarichi di governo: da Segretario di Stato al Lavoro, poi alla Sanità, agli Esteri, per un breve periodo, fino all'ultimo: Segretario di Stato per l'Istruzione in rappresentanza dei Moderati.

La presidenza della Repubblica Italiana gli ha conferito l'onorificenza di Ufficiale e di Commendatore. Autore anche de "La Dogana" e "Cume' chi i dis? Soprannomi nella piccola Repubblica di San Marino", con la figlia Viola nel 2013. Per le scuole scrisse la fiaba "Il principe delle ciliegie".

La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia e ricorda il lavoratore infaticabile e il suo grande impegno nella difesa e promozione dei valori fondanti della Repubblica.