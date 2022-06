Addio a Romeo Morri: politica, amici e cittadini ne ricordano l'impegno civile e la passione per il Paese Il Congresso di Stato: “San Marino perde uno degli alfieri nella diffusione della sua cultura e della sua storia millenaria”. Nel ricordo di Pier Ferdinando Casini, il valore di un'amicizia profonda

Una vita dedicata alla politica, con passione ed impegno. Romeo Morri si è spento a 70 anni, dopo una lunga malattia. Laurea in Farmacia a Bologna, nel 1967 si iscrive nel Partito Democratico Cristiano, di cui – dal 1999 al 2002 – ricoprirà il ruolo di Segretario politico. Nel 1983 viene eletto per la prima volta in Consiglio, dove rimane per diverse legislature. 20 anni dopo è tra i fondatori dei Popolari Sammarinesi, che diventano Unione Sammarinese dei Moderati dopo il matrimonio con Alleanza Nazionale. Durante la sua lunga militanza ricopre diversi incarichi di Governo: Segretario al Lavoro, alla Sanità, agli Esteri e all’Istruzione. Fino a salire, nel 1992, alla Suprema Magistratura.

La presidenza della Repubblica Italiana gli conferisce l’onorificenza di Ufficiale e di Commendatore. Chi lo ha conosciuto ne rievoca il carisma, l'entusiasmo, l'intelligenza e l'ironia. “San Marino perde uno degli alfieri nella diffusione della sua cultura e della sua storia millenaria”, scrive il Congresso di Stato, che sottolinea il suo grande impegno nella difesa e promozione dei valori fondanti della Repubblica. Cordoglio anche dai partiti. “Sin da giovane – ricorda il PDCS - ha contribuito al bene della nostra comunità con il suo impegno civile e politico, animato da un’autentica passione per il Paese”. “I socialisti – scrive il PS - si inchinano riverenti alla Sua memoria”, “La sua scomparsa – aggiunge Mis - è una perdita grave per tutti”, mentre la CDLS rimarca il suo forte legame alle istituzioni, ai valori della famiglia e del lavoro. L'ISS ricorda il suo contributo anche al dialogo e al rafforzamento dei rapporti bilaterali con la Repubblica Italiana.

Sui social in tanti si stringono attorno alla moglie Loredana e alla figlia Viola. L'amico di lunga data Pier Ferdinando Casini, lo ricorda così: “Fin dai tempi dell'università, poi nel rispettivo impegno politico ed istituzionale abbiamo sempre coltivato reciprocamente il valore di un'amicizia profonda ed intensa. Nella buona e cattiva sorte, ho potuto sperimentare l'umanità di Romeo, i suoi profondi valori, il senso di una comunanza che non si è attenuata con la lontananza. Esprimo alla comunità sammarinese la mia solidarietà e il rimpianto per questo uomo buono e giusto”.

I funerali saranno celebrati sabato alle 14.30, alla Chiesa di Dogana.

