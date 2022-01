Aeradria, il giorno del 'giudizio' Attesa nel pomeriggio la lettura della sentenza sul crac della società che ha gestito l'aeroporto Rimini san Marino

Attesa entro oggi la sentenza del processo Aeradria, la società che ha gestito l'aeroporto internazionale Rimini San Marino. All'udienza questa mattina erano presenti tra gli altri Stefano Vitali, ex presidente della Provincia, per il quale l'accusa ha chiesto quattro anni e quattro mesi di reclusione; Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini per il quale il pm aveva chiesto un anno e quattro mesi; Lorenzo Cagnoni, presidente della Fiera di Rimini (un anno). Le accuse sono a vario titoli di concorso in bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e ricorso abusivo al credito. Secondo la pubblica accusa infatti, dal fallimento dell’ex società di gestione dell’aeroporto di Rimini emergerebbe il coinvolgimento degli amministratori locali nella gestione delle attività economiche, che avrebbero forzato le regole per favorire il successo economico del territorio. Per entrambi gli ex rappresentanti di San Marino nel cda di Aeradria, la Procura aveva chiesto l'archiviazione nel 2015. Il collegio si è ritirato in Camera di consiglio. La lettura della sentenza è prevista nel pomeriggio.

