IL CASO Aerei con finti contrassegni di San Marino per aggirare l'embargo sull'Iran. Segreteria Finanze: "Pirateria burocratica" La denuncia dell'Autorità per l'Aviazione Civile: "Fermare questi velivoli"

Aerei con finti contrassegni di San Marino per aggirare l'embargo sull'Iran. Segreteria Finanze: "Pirateria burocratica".

Un Boeing 737 decollato a settembre 2025 dall’Oman e scomparso una volta entrato nello spazio aereo iraniano. Un Md-83 sparito per settimane a maggio 2025 e poi ricomparso a Teheran con la livrea della compagnia locale Ata Airlines. E altri casi analoghi di “aerei fantasma” utilizzati dall’Iran per aggirare l’embargo aeronautico occidentale: tutti con falsi contrassegni T7, corrispondenti a San Marino ma utilizzati all’insaputa delle autorità della Repubblica. Nessuno dei velivoli coinvolti nelle triangolazioni verso l’Iran, precisa la Segreteria Finanze con una nota, è infatti mai stato legalmente iscritto nei registri nazionali. Si tratta, si legge, di un uso fraudolento della bandiera sammarinese attraverso la contraffazione integrale di documenti e targhe. In sostanza, pirateria burocratica.

A denunciare gli illeciti è stata l’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica, che ha segnalato all’agenzia Onu competente l’uso illegale e fraudolento delle marche di immatricolazione, chiedendo la collaborazione degli Stati membri per fermare a terra gli aeromobili interessati e trasmettendo anche diversi esposti al Tribunale per avviare le indagini sui fatti denunciati. “Nessun titolo, nessun certificato, nessun documento di registrazione è mai stato emesso da questa autorità in relazione a tali velivoli”, afferma. “Il tentativo di sfruttare il prestigio della nostra giurisdizione per perseguire finalità illecite è un atto che la Repubblica contrasta con forza” dice ancora la Segreteria Finanze. Non è chiaro quanti di questi aerei siano ancora intatti, dato che molte infrastrutture aeroportuali iraniane sono state colpite durante la guerra con Stati Uniti e Israele.

Che lunedì è arrivata al suo 17esimo giorno, nuovamente caratterizzato dal pressing del presidente americano Donald Trump sulla Nato per la difesa dello Stretto di Hormuz. “Nel bisogno gli alleati non ci sono, lo dico da anni”, ha detto il leader della Casa Bianca. Mentre è mistero sullo stato di salute della nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che non si è ancora fatto vedere in pubblico. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto commentare le indiscrezioni secondo cui sarebbe andato a Mosca per sottoporsi a cure mediche.



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