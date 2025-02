TRUFFA Aeroporto di San Marino, bagagli venduti a 2 euro: nuova truffa sui social Sulla pagina San Marino Airport si invitano gli utenti a comprare i bagagli smarriti o lasciati incustoditi all'aeroporto

Aeroporto di San Marino, bagagli venduti a 2 euro: nuova truffa sui social.

Gira su Facebook una nuova truffa nella quale compare il nome di San Marino. È stata infatti creata una pagina San Marino Airport nella quale si invitano gli utenti a comprare i bagagli smarriti o lasciati incustoditi all'aeroporto internazionale Fellini.

Venduti al costo simbolico di 2 euro a valigia, i destinati sono invitati a cliccare su un link per completare l'acquisto. Il cliente è reindirizzato ad un sito che presenta le grafiche dell'aeroporto di Rimini. Sono pubblicati anche finti commenti positivi da parte di chi ha già acquistato. Al termine è necessario inserire i dati della propria carta di credito per completare l'acquisto. Si tratta ovviamente di una truffa per sottrarre denaro a coloro che inseriscono i dati.

Solo di pochi giorni fa la notizia di un sito web che riprendeva la grafica del portale di San Marino RTV con una notizia falsa che coinvolgeva i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Il link del sito, che si rifà al dominio sanmarinonewstoday.com, parla di una nuova piattaforma di investimento, la cui introduzione viene attribuita ai Capi di Stato sammarinesi, in collaborazione con importanti aziende italiane e invita a cliccare su un link in cui sono richiesti dei dati personali.

