SAN MARINO Agente fuori servizio riconosce un uomo con gravi precedenti: arrestato a Fiorentino Sullo scooter accertate gravi irregolarità e sequestrato un set di targhe alterate. L’intervento coordinato da Polizia Civile, Centrale Operativa Interforze e Gendarmeria

Agente fuori servizio riconosce un uomo con gravi precedenti: arrestato a Fiorentino.

Un agente della Polizia Civile fuori servizio ha riconosciuto un uomo già noto alle forze dell’ordine mentre si aggirava in scooter sul territorio sammarinese, dando il via a un’operazione conclusa con l’arresto del soggetto a Fiorentino.

L’episodio è avvenuto domenica 9 agosto. Secondo quanto riferisce la Polizia Civile, l’agente, appartenente al Settore Informativo e Investigativo di Polizia Giudiziaria, ha notato uno scooter di grossa cilindrata nella zona di Montegiardino. Alla guida ha riconosciuto un uomo "gravato da numerosi e gravi precedenti penali" e ha immediatamente informato il proprio superiore e la Centrale Operativa Interforze, fornendo le indicazioni necessarie per seguirne gli spostamenti.

La Centrale ha quindi coordinato l’intervento e, grazie anche all’arrivo di una pattuglia della Gendarmeria, il conducente - un 24enne di nazionalità bosniaca, nato a Rimini - è stato fermato e arrestato a Fiorentino, nei pressi di un distributore di carburante.

Le successive verifiche, svolte congiuntamente dai due Corpi, hanno fatto emergere anche "gravi irregolarità" relative al veicolo. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un set di targhe alterate, ritenute funzionali a eludere i sistemi di controllo presenti sul territorio.

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