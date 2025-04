Agente travolto a Fiorina: è stato investito da un gendarme fuori servizio

Giungono segnali incoraggianti dal Bufalini di Cesena, sulle condizioni di Mattia Ceccoli, l'agente di polizia civile, rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto, mentre stava eseguendo il rilievo di un sinistro. C'è circolazione sanguigna nella gamba e nel piede che l'equipe chirurgica ha tentato di salvare, di fronte al rischio amputazione. Il giovane agente resta in rianimazione e in prognosi riservata ma i medici hanno deciso di ridurre la sedazione. Resta massima l'attenzione per prevenire eventuali infezioni che potrebbero aggravare il quadro clinico.

Intanto in un comunicato il Generale Maurizio Faraone, Comandante della Gendarmeria, ha espresso sincera vicinanza agli Agenti della Polizia Civile coinvolti - scrive - " nell'incidente causato dall'autovettura privata improvvidamente condotta da un militare della Gendarmeria fuori servizio". Il Generale ha espresso solidarietà al Comandante e tutti gli agenti della Polizia Civile, elogiandoli per la professionalità dimostrata, in occasione del grave sinistro di cui dovranno accertare le responsabilità su delega dell'autorità giudiziaria. "A tal fine - afferma il Generale Faraone - sottolineo la totale collaborazione del Corpo della Gendarmeria, facendomi altresì carico delle conseguenti valutazioni sotto il profilo disciplinare di competenza".