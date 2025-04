GRAVE INCIDENTE Agente travolto a Fiorina: nella gamba ferita c'è circolazione sanguigna La Polizia Civile smentisce ricostruzioni apparse sulla stampa locale e precisa che l'investitore non è un collega appartenente al Corpo della Polizia Civile

Giungono segnali incoraggianti dal Bufalini di Cesena, sulle condizioni di Mattia Ceccoli, l'agente di polizia civile, rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto, mentre stava eseguendo il rilievo di un sinistro. C'è circolazione sanguigna nella gamba e nel piede che l'equipe chirurgica ha tentato di salvare, di fronte al rischio amputazione. Il giovane agente resta in rianimazione e in prognosi riservata ma i medici hanno deciso di ridurre la sedazione. Resta massima l'attenzione per prevenire eventuali infezioni che potrebbero aggravare il quadro clinico. Il Comando della Polizia Civile, smentendo ricostruzioni apparse sulla stampa locale, precisa intanto che l'investitore di Mattia Ceccoli non è un collega appartenente al Corpo della Polizia Civile. Come di prassi, di fronte ad un sinistro con lesioni gravissime, la magistratura ha aperto un fascicolo che dovrà accertare dinamica e responsabilità, anche sulla base degli esiti dei test sulla presenza di alcol o droga nel sangue a cui è stato sottoposto il giovane che con la sua auto ha investito l'agente.

