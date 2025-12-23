RICCIONE Aggredisce la compagna, scagliandosi poi contro i Carabinieri: arrestato 65enne La donna ha riportato lesioni con una prognosi di 15 giorni. Leggermente feriti i militari

Un 65enne riccionese è stato arrestato domenica per maltrattamenti in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale. A dare l'allarme è stata la vittima, la compagna convivente dell'uomo, che ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Riccione denunciando di essere stata aggredita e che l'uomo si era poi allontanato. Una volta tornato a casa ha nuovamente dato in escandescenze, minacciando la compagna e insultandola. Nonostante i militari si siano frapporti tra i due per difendere la donna, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha proseguito nella condotta violenta, rivolgendo minacce anche ai Carabinieri e tentando di aggredirli. A quel punto è scattata una colluttazione con i militari che sono riusciti a bloccare l'aggressore e portarlo poi in caserma e arrestarlo. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è stato trasferito alla Casa circondariale di Rimini, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Lievi le contusioni riportate dai militari, mentre la donna, affidata alle cure dei sanitari, ha riportato lesioni con una prognosi di 15 giorni.

