Aggressione ad Ambrogio Rossini: indagini a tutto campo sui tre responsabili ed eventuali complici

Lo hanno atteso e poi percosso con violenza al suo rientro a casa, in auto, nella zona del Ghiandaio, a Murata. Un'aggressione in piena regola quella ai danni di Ambrogio Rossini, noto imprenditore sammarinese di 85 anni, patron della Cartiera Ciacci. “Ieri sera poco prima delle 19 – riferisce la Gendarmeria - l'uomo è stato assalito mentre parcheggiava in garage da almeno tre individui col volto travisato, presumibilmente stranieri, che lo hanno prima malmenato e poi legato. Attirata dalle grida e dal trambusto, è quindi intervenuta in suo aiuto la governante, una donna di 57 anni residente sul Titano, la quale, a sua volta, è stata aggredita con percosse e anche lei legata, sempre in garage. Il tutto si sarebbe consumato nel giro di una quindicina di minuti”.

A quel punto i malviventi pare siano fuggiti con la stessa auto di Rossini, abbandonandola di lì a poco nel parcheggio della Chiesa di Murata. Non sono chiare al momento le modalità con cui sia stato dato l'allarme che ha quindi fatto scattare le ricerche sul territorio da parte delle forze di polizia.

L'imprenditore e la signora sono stati entrambi soccorsi dai sanitari del 118 con due ambulanze e trasferiti all'Ospedale di Cailungo. Per Rossini, tuttora in osservazione, la prognosi è di 30 giorni. La 57enne, già dimessa, ne avrà invece per 20 giorni.

Indagini della Gendarmeria a tutto campo, anche su eventuali complici; nella zona attive inoltre alcune telecamere di videosorveglianza le cui registrazioni potrebbero essere utili agli inquirenti. Nessuna pista al momento viene esclusa, sebbene stia perdendo corpo l'ipotesi del furto o della rapina. Per la famiglia “una brutta storia, inaspettata”.