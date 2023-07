VIOLENZA Aggressione fuori da un bar a Dogana: 28enne di San Marino ai domiciliari La vittima ha riportato un trauma cranico guaribile in 15 giorni

Arresti domiciliari per un 28enne del Titano per lesioni personali a carico di un 39enne, anche lui sammarinese, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine per precedenti similari. Secondo quanto emerge da una nota stampa della Guardia di Rocca, una pattuglia è intervenuta domenica pomeriggio fuori da un bar di Dogana. Sul posto anche la Gendarmeria. Le forze dell'ordine, dopo aver prestato assistenza alla vittima, hanno condotto il 28enne in carcere. I due, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati in stato di alterazione da bevande alcoliche e sarebbero arrivati alle mani per futili motivi. Il 39enne però ha avuto la peggio, tanto da aver riportato un trauma cranico con una prognosi di 15 giorni. Il Commissario della Legge ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rinvio a giudizio.

