Aggressione sessuale a Borgo: i due ventenni ai domiciliari

Dai giovani del Pdcs la condanna per l'episodio di Borgo Maggiore e l'invito ad una riflessione, da parte della politica, affinché simili vicende non si ripetano. Fondamentale per i Gdc che il paese sviluppi gli anticorpi necessari a prevenire tali fenomeni e in questo – scrivono – ha un ruolo importante la scuola, nel diffondere la cultura del rispetto e della corretta educazione.









La magistratura, intanto, prosegue le indagini per l'accertamento dei fatti avvenuti domenica scorsa, in pieno giorno, sotto i portici di Borgo Maggiore. Le telecamere esterne del bar che si trova nelle vicinanze avrebbero ripreso almeno parte dell'aggressione a sfondo sessuale. I due presunti autori, dopo l'allarme lanciato da alcuni persone nell'immediatezza dell'accaduto, hanno tentato la fuga ma sono stati rapidamente individuati dalle forze dell'ordine e ora si trovano agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire per recarsi al lavoro, riferisce l'avvocato della minorenne aggredita. Si tratta di due ventenni sammarinesi che la giovane vittima afferma di non aver mai visto in precedenza. Sono indagati per violenza della libertà sessuale, violenza privata e anche per violenza e minaccia contro l'autorità.