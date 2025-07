VIOLENZA Aggressione sul posto di lavoro, Cdls denuncia: "Dall’azienda nessun provvedimento tempestivo" La vittima, una lavoratrice frontaliera di 62 anni, sarebbe stata aggredita con le mani al collo per finire con la testa contro un macchinario

Un grave episodio di violenza di genere è avvenuto giovedì mattina in una azienda sammarinese. La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi in una nota denuncia "il gravissimo episodio" spiegandone la dinamica.

La vittima è una dipendente frontaliera di 62 anni aggredita sul posto di lavoro da un collega. "L’uomo - scrive il sindacato - le ha prima stretto le mani intorno al collo, cogliendola di sorpresa, fino a farle quasi perdere i sensi e poi, all'intervento dei colleghi per fermarlo, l’ha spinta contro un macchinario, causandole un trauma alla testa."

La donna in stato di semincoscienza, racconta ancora il sindacato, è stata soccorsa dai dipendenti che hanno allertato il 118. Trasportata al Pronto Soccorso, le è stata diagnosticata una prognosi di sei giorni. Sul luogo dell'aggressione è intervenuta la Gendarmeria per raccogliere le testimonianze. La vittima ha già sporto denuncia.

La CDLS denuncia anche il fatto che, nonostante la violenza, l'aggressore abbia continuato a lavorare fino a fine turno senza alcun provvedimento immediato da parte dell'azienda. "Non è accettabile un comportamento di questo genere - tuona il sindacato - quasi a tollerare una vicenda che va invece tempestivamente urlata e condannata con forza! Il silenzio su questi fatti è deprecabile e contrasta con l’impegno a fare emergere e combattere questo odioso fenomeno".

Fatto che avviene proprio nel momento in cui si discute del fenomeno di violenza di genere nel tavolo tecnico conseguente alla firma del “Piano Nazionale Pluriennale sull’eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro”. Alla luce dell’aumento dei casi in famiglia o sul lavoro in territorio, l’Authority per le Pari Opportunità ha chiesto la modifica della normativa e tra le proposte, anche quella condivisa dalla CSU, che prevede proprio l’allontanamento dell’aggressore dal luogo di lavoro.

