GIUDIZIARIA Air Group: assolti in appello Francesco e Armando Calzolari e Massimo Bernucci Disposta la restituzione delle somme confiscate

Air Group: assolti in appello Francesco e Armando Calzolari e Massimo Bernucci.

Assolti in appello, nel processo “Air Group International” Francesco ed Armando Calzolari, e Massimo Bernucci. In primo grado erano stati condannati per riciclaggio ad oltre 4 anni di prigionia. Il giudice Brunelli ha disposto anche la restituzione delle somme sequestrate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: