Al via il Rimini Pass, la card digitale per visitare musei in città e sul territorio

Visitare Rimini con un QR Code: si può fare grazie al nuovo pass digitale presentato dall'amministrazione comunale e da VisitRimini.

I turisti che acquistano il Rimini Pass avranno accesso a musei, siti archeologici e monumenti, sconti per parchi divertimenti, ristoranti e botteghe, non solo in città ma anche sul territorio limitrofo.

Scansionando il QR Code del Pass sugli autobus, i turisti avranno accesso diretto al trasporto pubblico di Start Romagna, che ha da poco digitalizzato i sistemi per l'emissione dei biglietti.

Il Pass dà accesso anche ad audioguide in cinque lingue, per seguire percorsi alla scoperta di Rimini, dalle origini romane fino a Fellini.

I turisti possono scegliere quale durata avrà il loro pass: un giorno, tre giorni o sette.



A realizzare materialmente la card digitale l'azienda Vox Group, che si occupa di realizzare prodotti turistici adottando soluzioni tech.

"Il Rimini Pass risponde all'esigenza di un turismo moderno, contemporaneo - spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad -, l'obiettivo è dare al turista la possibilità di vivere nella sua interezza ciò che il territorio può offrire: cultura, storia, tradizione, natura, ambiente. Dobbiamo fare in modo che il turista si possa muovere con un sistema di trasporto fruibile e semplice. Penso che questa card vada nella giusta direzione, verso un turismo esperienziale che è sempre più richiesto a livello nazionale e internazionale".

Parole d'ordine personalizzare e semplificare: "La tecnologia ci permette di abbattere barriere fisiche e amministrative - sostiene Michele Lari, assessore alla Cultura -, fornendo al turista e ai cittadini uno strumento interattivo, facile, con cui poter personalizzare le visite ai nostri siti più importanti".

Ben disposti verso l'iniziativa anche albergatori e balneari, che vorrebbero partecipare.

Il Rimini Pass, garantiscono VisitRimini e Vox Group, sarà un progetto in continuo divenire, che si adatterà ai cambiamenti della città e proporrà nuove esperienze man mano che nascono.