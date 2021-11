Al via le iscrizioni al corso per diventare Oss. Ma è polemica sul limite d'età

Sono già arrivate le prime iscrizioni per il corso di qualifica per Operatori Socio-Sanitari. I posti a disposizione sono 35 e verrà data la precedenza ai cittadini e residenti sammarinesi. Il numero minimo per attivare le lezioni è fissato invece a 25 persone. Il corso dura 1100 ore e costa 1750 euro, inizia a dicembre di quest'anno e finisce a settembre 2022. Le domande di iscrizione devono essere consegnate al Servizio territoriale domiciliare, a Dogana, entro il 12 novembre. I requisiti necessari per partecipare sono i seguenti: diploma di scuola dell'obbligo, patente di tipo B, aver fatto le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sammarinese e quella contro il Covid, ottenere un certificato di idoneità fisica e uno di idoneità psichica per la specifica attività lavorativa. Infine, avere un'età compresa fra i 18 e i 40 anni. Su quest'ultimo punto, sono nate delle polemiche da parte di alcuni cittadini, contrari al limite di età imposto dal bando. La risposta dell'Iss è arrivata tramite Simona Casagrande, direttore del Servizio territoriale domiciliare: "La motivazione sta nel fatto che questo lavoro è estremamente usurante e non adatto a tutte le fasce d'età, soprattutto dal momento che viene svolto prevalentemente da donne".

Nel video l'intervista a Simona Casagrande, direttore del Servizio territoriale domiciliare