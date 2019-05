Ali Turki: Procura di Rimini avrebbe aperto fascicolo per truffa, con 4 indagati, su vicenda "acquisizione Banca CIS"

La notizia dell'apertura di un fascicolo – da parte del Sostituto Procuratore, presso il Tribunale di Rimini, Davide Ercolani - è stata rilanciata oggi dal "Corriere Romagna", che parla dell'iscrizione nel registro degli indagati di 4 nomi: l'Ingegner Marino Grandoni; l'ex AD di Banca CIS, Daniele Guidi; oltre a Flavio Pelliccioni e all'imprenditore egiziano Mohamed Ali Ashraf. Tutto ciò a seguito di due denunce presentate a dicembre, dal legale di Ali Turki, Stefano Caroli, sul Titano e in Italia. Quest'ultima poiché gli incontri – per definire i termini dell'operazione CIS – si sarebbero tenuti in un Hotel di Riccione dove, all'epoca, pare risiedesse l'imprenditore saudita. Tra i punti all'attenzione della Procura riminese, riporta l'articolo, i 15 milioni di anticipo versati dopo l'intesa, e che sarebbero stati utilizzati subito – “secondo le prove raccolte da Turki – per dare un po' di ossigeno” all'istituto di credito. Indagini in corso anche in Repubblica, sottolinea l'Avvocato Caroli. “Rispetto il lavoro della Magistratura – afferma -, confido nel conseguimento di risultati a breve. E' veramente grave il fatto che al mio assistito siano stati sottratti, a San Marino, più di 30 milioni di euro, e questo merita una giusta reazione da parte dell'Autorità Giudiziaria”. Le reazioni, comunque, non si sono fatte attendere. “Ad oggi – scrive in un comunicato Grandoni – non risulta alcuna comunicazione giudiziaria a mio carico”. “Da tempo – continua – ho depositato denuncia nei confronti di Turki presso il tribunale lussemburghese, per vedermi riconosciuti i danni subiti a causa delle sue inadempienze contrattuali". Il patron di Banca CIS dichiara poi che non avrebbe mai intrapreso alcuna trattativa, con Turki, se avesse saputo che quest'ultimo – si legge nella nota - “non era il facoltoso imprenditore saudita che diceva di essere, bensì un personaggio estremamente controverso”. Grandoni si dice infine disponibile a “fornire tutti i chiarimenti che dovessero essere richiesti dalla Magistratura compente”. “Apprendo con stupore dagli organi di informazione la notizia che sarei indagato dalla Procura della Repubblica di Rimini”, afferma dal canto suo Flavio Pelliccioni, che si dice “assolutamente certo di non aver in alcun modo posto in essere condotte degne di attenzione da parte della Magistratura”. “Ignoro le contestazioni che mi verrebbero rivolte”, così come “la natura ed il tenore della controversia tra il signor Turki e Banca CIS”. “Reagirò con fermezza – puntualizza poi Pelliccioni – ad ogni iniziativa che reputo infondata e perciò calunniosa”.