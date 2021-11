LEZIONI DI SPAGNOLO Alla scuola superiore di San Marino un laboratorio di lingua con il team messicano di ciclismo

Un laboratorio di lingua spagnola assieme agli atleti messicani del team Under 23 di ciclismo Un'occasione d'oro per provare a parlare spagnolo assieme a dei ragazzi madrelingua. Sul Titano da fine febbraio si allenano una ventina di ciclisti del team under 23 messicano, così la scuola superiore di San Marino ha pensato di organizzare con gli studenti del secondo anno del liceo linguistico, la 2LB, un incontro con loro. Un'opportunità per migliorare la lingua, ma anche per uno scambio culturale e per stringere amicizia con studenti-atleti quasi coetanei.



"L'iniziativa è nata dal senso di accoglienza che caratterizza questo Stato e questa scuola - spiega Giacomo Esposito, preside della scuola secondaria superiore - E' stata data l'opportunità a questi atleti e studenti messicani di tornare a scuola e non andarci solo virtualmente. Ma è stata una buona occasione anche per i nostri studenti, che hanno potuto parlare con dei madrelingua spagnoli".

I giovani ciclisti, da quando sono qui, hanno partecipato a diverse gare in Italia e in Europa. Oggi, dopo mesi di didattica a distanza, hanno avuto l'occasione di sedersi di nuovo ai banchi. "E' stata un'esperienza positiva anche dal punto di vista relazionale - racconta Bruno Camarena, uno dei ragazzi messicani del team Under 23 di ciclismo - perché abbiamo fatto potuto incontrare e fare amicizia con ragazzi della nostra età. E' stata un'occasione utile anche a livello linguistico: i ragazzi hanno provato a parlare spagnoli e noi italiano".

"L'esperienza è stata molto bella - conferma il collega Diego Arreola -. Ci siamo trovati molto bene qui, la gente è molto calorosa, come pensavamo. Dal punto di vista del ciclismo questo è un paradiso, perché è pieno di salite e territori adatti al nostro allenamento. Qui ci siamo trovati molto bene



Infine, un terzo ciclista, Carlos Garcia, ha parlato dei mesi passati sul Titano da un punto di vista sportivo e sociale: "Da quando siamo qui ci siamo allenati molto bene. L'Europa è molto diversa dal Messico, sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista culturale. A San Marino comunque mi sono trovato molto bene".

Nel video le interviste a Giacomo Esposito (preside della scuola secondaria superiore) e a tre ragazzi del team Under 23 messicano di ciclismo: Diego Arreola, Bruno Camarena e Carlos Garcia.

