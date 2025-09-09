TV LIVE ·
Allarme alla Prima Torre: una persona cade nel vuoto. Iniziato il recupero del corpo

Imponente dispiegamento di forze congiunto tra Italia e San Marino.

9 set 2025
Le immagini

AGGIORNAMENTO: 19:30: Leggi la notizia

AGGIORNAMENTO 17:50
Stanno iniziando le attività per il recupero della salma. Il corpo verrà raggiunto da operatori specializzati che scenderanno in cordata, per poi essere recuperato da un elicottero. L'operazione non sarà né facile, né veloce, vista l’impervietà della zona.

---

AGGIORNAMENTO 17:10
Sarebbe stato individuato il corpo di una persona dall'elicottero di Bologna. Il velivolo sarebbe ora atterrato all'aviosuperficie di Torraccia.

---

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15.00, due turiste straniere avrebbero lanciato l'allarme riferendo che una persona sarebbe precipitata in prossimità della Prima Torre. Tutto è in fase di accertamento ma è subito partita la macchina dei soccorsi. In corso un imponente dispiegamento di forze congiunto tra Italia e San Marino: sul posto la Polizia Civile Sezione Antincendio e la Gendarmeria, i Vigili del Fuoco di Rimini con 13 unità e due automezzi. In volo anche l'elicottero dei Vigili de Fuoco di Bologna per scansionare la rupe con la termocamera.

Seguiranno aggiornamenti




