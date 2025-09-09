Allarme alla Prima Torre: una persona vista cadere nel vuoto da due turiste. Individuato un corpo

AGGIORNAMENTO 17:50

Stanno iniziando le attività per il recupero della salma.

---

AGGIORNAMENTO 17:10

Sarebbe stato individuato il corpo di una persona dall'elicottero di Bologna. Il velivolo sarebbe ora atterrato all'aviosuperficie di Torraccia.

---

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15.00, due turiste straniere avrebbero lanciato l'allarme riferendo che una persona sarebbe precipitata da un merlo della Prima Torre. Tutto è in fase di accertamento ma è subito partita la macchina dei soccorsi. In corso un imponente dispiegamento di forze congiunto tra Italia e San Marino: sul posto la Polizia Civile Sezione Antincendio e la Gendarmeria, i Vigili del Fuoco di Rimini con 13 unità e due automezzi. In volo anche l'elicottero dei Vigili de Fuoco di Bologna per scansionare la rupe con la termocamera.

Seguiranno aggiornamenti







