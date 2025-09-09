TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:23 Stella Paoletti: "La medaglia in coppia con mia sorella è un sogno che si avvera" 17:06 Csdl, Cdls, Usl: "Dopo le assemblee si deciderà la durata dello sciopero generale" 16:57 Miyazaki e le lucciole della pace 16:50 Allarme alla Prima Torre: una persona vista cadere nel vuoto da due turiste. Individuato un corpo 16:44 Processo ai vertici Ausl Romagna: rinvio ad aprile 13:01 Riforma Igr, critiche dai frontalieri Afis: "Ennesima mazzata per i lavoratori"
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Allarme alla Prima Torre: una persona vista cadere nel vuoto da due turiste. Individuato un corpo

Imponente dispiegamento di forze congiunto tra Italia e San Marino.

9 set 2025
Allarme alla Prima Torre: una persona vista cadere nel vuoto da due turiste. Individuato un corpo

AGGIORNAMENTO 17:50
Stanno iniziando le attività per il recupero della salma.

---

AGGIORNAMENTO 17:10
Sarebbe stato individuato il corpo di una persona dall'elicottero di Bologna. Il velivolo sarebbe ora atterrato all'aviosuperficie di Torraccia.

---

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15.00, due turiste straniere avrebbero lanciato l'allarme riferendo che una persona sarebbe precipitata da un merlo della Prima Torre. Tutto è in fase di accertamento ma è subito partita la macchina dei soccorsi. In corso un imponente dispiegamento di forze congiunto tra Italia e San Marino: sul posto la Polizia Civile Sezione Antincendio e la Gendarmeria, i Vigili del Fuoco di Rimini con 13 unità e due automezzi. In volo anche l'elicottero dei Vigili de Fuoco di Bologna per scansionare la rupe con la termocamera.

Seguiranno aggiornamenti




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca