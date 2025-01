MALTEMPO Allerta rossa per vento su Romagna e San Marino, raffiche superano i 100 kh Più di 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Regione

Allerta rossa per vento su Romagna e San Marino, raffiche superano i 100 kh.

Allerta rossa, in Emilia-Romagna e San Marino, per vento forte sulle alture della Romagna e del Bolognese. Sul Titano la centralina di Chiesanuova, Fontescara, registrava intorno alle 17, raffiche intorno ai 104 kh. La Protezione civile sammarinese monitora la situazione che, al momento, non presenta criticità, anche se alcuni rami spezzati sono stati segnalati in tarda serata a Dogana.

Più di 300 gli interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese, Modenese e Reggiano, più contenuta la situazione a Parma (una quarantina le chiamate) e in Romagna (una ventina tra Forlì-Cesena e Ravenna). Lo spiega la Regione, facendo il punto della giornata di maltempo e dicendo che in alcuni casi sono stati affiancati dai volontari di Protezione civile.

In provincia di Parma i guasti causati su sei linee della media tensione (comuni di Neviano, Fidenza, Collecchio, Sala Baganza) sono ormai in via di risoluzione o del tutto risolti. A Reggio Emilia si sono verificati danni alla rete telefonica appenninica (Cerreto Alpi, Ventasso): interrotte 7 utenze fisse. Criticità sulle linee elettriche di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Baiso, Casalgrande, Scandiano.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: