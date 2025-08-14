TV LIVE ·
Allerta truffe online a San Marino: anche Cassa di Risparmio bersaglio dei malviventi

Dopo l'Aass nuovo episodio su Instagram e Threads. Proposte presunte consulenze finanziarie. La banca ha già sporto denuncia

14 ago 2025
Dopo l'Aass, un altro importante istituto del Titano, la Cassa di Risparmio, è stata utilizzata dai malviventi per tentare di truffare i sammarinesi sui social network.

Nei giorni scorsi è infatti comparso un account Instagram parallelo a quello ufficiale di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed un profilo Threads, piattaforma presso cui la banca non ha canale ufficiale, denominati "cassa_risparmio_san_marinooo".

Dall'istituto di credito fanno sapere che dai profili non autorizzati vengono proposte "presunte consulenze finanziarie, e i follower sono invitati a proseguire la conversazione su WhatsApp".

Si tratta del così detto phishing, attività illecita con cui i malviventi mirato a sottrarre informazioni personali e sensibili. Cassa di Risparmio ribadisce "che non fornisce mai servizi di consulenza tramite social network" e che  ha già sporto denuncia presso le competenti forze di polizia, "collaborando per l’identificazione dei responsabili e la rimozione del profilo fraudolento".

Per proteggersi in questi casi occorre non rispondere a messaggi provenienti dal profilo sospetto e non cliccare su link o allegati ricevuti tramite canali non ufficiali. Carisp invita a segnalare tempestivamente eventuali profili falsi direttamente su Instagram e Threads e si dichiara a disposizione per qualsiasi necessità di supporto o chiarimento.





