Alluvione: operazione congiunta per riportare a casa due sammarinesi ricoverati a Cotignola

Con il passare delle ore, anche senza pioggia, resta la criticità allagamenti. L'Ospedale di Cotignola, nel ravennate, è stato raggiunto dell'acqua ed è scattata l'evacuazione dei pazienti. Tra loro anche due sammarinesi: uno convalescente e uno in attesa di essere sottoposto a intervento nella struttura specializzata in cardiochirurgia.

Nel pomeriggio di giovedì è scattata l'operazione di rientro dei due sammarinesi, dopo l'allarme lanciato dal nosocomio ravennate. Che ha coinvolto istituzioni, volontari e famiglie. La Cardiologia dell'Ospedale di Stato e il 118 hanno chiesto la collaborazione della Croce Rossa Sammarinese, mettendo in campo Segreteria alla Sanità e Dipartimento Esteri sul fronte istituzionale, Protezione Civile e Gendarmeria sul fronte operativo, per poter raggiungere Cotignola senza problemi ulteriori, se non la difficoltà dei collegamenti.

L'ambulanza è arrivata al Maria Cecilia Hospital intorno alle 19 per recuperare i due pazienti. Da lì il ritorno in Repubblica, non senza difficoltà, con autostrada bloccata anche nella corsia di emergenza. Nella serata di giovedì l'arrivo al Pronto Soccorso di Cailungo dove i due uomini hanno potuto riabbracciare i famigliari dopo essere stati sottoposti a controlli.