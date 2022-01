Ambrogio Rossini aggredito e malmenato, si seguono tutte le piste

Il noto imprenditore sammarinese Ambrogio Rossini, 85 anni, patron della Cartiera Ciacci, è stato aggredito e percosso da ignoti ieri sera, poco prima delle 19, al suo rientro a casa, nella zona del Ghiandaio, a Murata. La conferma arriva dalla Gendarmeria, che riferisce come l'uomo sia stato sorpreso mentre stava per parcheggiare la propria auto all'interno del garage da almeno tre soggetti col volto travisato, presumibilmente stranieri, che lo hanno prima malmenato e poi legato. Attirata dalle grida e dal trambusto, è quindi intervenuta in suo aiuto la governante, la quale a sua volta è stata aggredita con percosse e anche lei legata, sempre in garage. Il tutto si sarebbe consumato nel giro di una quindicina di minuti. A quel punto i malviventi pare siano fuggiti con la stessa auto di Rossini, abbandonandola di lì a poco nel parcheggio della Chiesa di Murata. L'imprenditore avrebbe riportato vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferita anche la signora. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto insieme alla Gendarmeria anche la Polizia Civile. Le indagini sono in corso, tutte le piste restano aperte, compresa l'intimidazione. Per la famiglia “una brutta storia, inaspettata”.

Seguiranno aggiornamenti

