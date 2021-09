Amministrazione infedele: rinviati a giudizio i vertici della Federcalcio Tura e Zafferani

Marco Tura e Luigi Zafferani

Il Presidente della Federazione Sammarinese Gioco Calcio Marco Tura e il Segretario Generale del Consiglio Federale Luigi Zafferani, sono stati rinviati a giudizio per concorso in amministrazione infedele continuata. Sono entrambi accusati di aver determinato l'erogazione, in violazione di legge, di un compenso mensile ai membri del Consiglio Federale di circa 1.000 euro al mese nel periodo tra il 10 aprile 2017 e il 16 settembre 2019, quando il Cons ha sollecitato la sospensione dei pagamenti. La somma erogata, stando all'accusa, ha causato un danno al patrimonio della stessa Federazione. Il rinvio a giudizio arriva dopo una denuncia presentata da Alan Gasperoni attraverso l'avvocato Achille Campagna.









“Qui c'è un cittadino sammarinese – commenta il legale – non mosso dalla politica o da altri poteri, che ha sentito l'esigenza di denunciare un fatto. Non accade spesso. Il tribunale ha poi fatto il suo lavoro”. La difesa di Marco Tura al momento ha ritenuto di non commentare. L'avvocato Simone Menghini, difensore di Luigi Zafferani, si dichiara molto sorpreso del rinvio a giudizio anche perché non ha ancora ricevuto la notifica e ha appreso la notizia leggendola su un sito. “Prima di qualsiasi commento su un provvedimento di tale gravità – aggiunge Menghini – penso sia doveroso leggere la motivazione. Tengo a precisare in ogni caso – conclude – che il mio cliente non è mai stato interrogato”. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal Commissario della Legge Roberto Battaglino e il processo, di cui non è ancora stata fissata la data, sarebbe stato assegnato al Commissario della Legge Antonella Volpinari.