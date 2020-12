Ammissibile il Sindacato nei confronti della Reggenza "Mancini-Zafferani": si decide a gennaio 2021. Rigettata la ricusazione di De Vergottini

Ammissibile il Sindacato della Reggenza promosso nei confronti degli ex Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Lo ha deciso il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Assegnati alle parti 20 giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e il deposito di eventuali memorie. L'udienza dibattimentale per la decisione si terrà dunque, probabilmente, nel gennaio del prossimo anno. Il procedimento sarà nelle mani del Presidente del Collegio garanti Giuseppe De Vergottini, dato che l'istanza di ricusazione avanzata nei suoi confronti dai ricorrenti è stata rigettata dal professor Roberto Bin.