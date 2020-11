NORME ANTI-COVID Ancora controlli serrati delle forze dell'ordine a San Marino ma nessuna sanzione nell'ultima settimana Il bilancio settimanale di Guardia di Rocca e Gendarmeria

Territorio presidiato e controlli stringenti. E' un'attività senza sosta quella che le forze dell'ordine stanno portando avanti per garantire il rispetto delle norme anti-Covid in Repubblica, inclusa l'implementazione di servizi inerenti le ultime disposizioni sugli spostamenti da e verso la Repubblica, in ragione delle misure restrittive della mobilità vigenti oltre confine.

Dal 15 al 22 novembre, la Guardia di Rocca ha svolto 105 controlli su strada; 38 le verifiche effettuate in ristoranti e bar; accertamenti in 1 palestra. Non sono state comminate sanzioni.

Nella stessa settimana (dal 16 al 22 novembre) il bilancio della Gendarmeria segna 24 persone controllate; 91 verifiche compiute in bar, ristoranti o laddove si somministrino cibi e bevande; 12 invece i controlli presso attività economiche di altro genere; 16 infine i veicoli controllati su strada.

Nessuna sanzione anche in questo caso, ma durante gli accertamenti – che, ricordiamo, mirati all'osservanza della normativa Covid - è stata rilevata dai militari la presenza di diversi lavoratori irregolari sui quali è in atto un ragionamento su come procedere.

Nel fine settimana anche la Polizia di Stato di Rimini ha incrementato i controlli. Due esercizi pubblici, uno a San Giuliano e uno a Marina Centro, sono stati sanzionati perché somministravano caffè e bevande alcoliche ad alcuni clienti e ne permettevano il consumo all’interno e all’esterno sui tavolini delle attività.



