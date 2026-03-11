SUPERSTRADA
Ancora gravi le condizioni della donna investita a Domagnano
La 73enne sammarinese è ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale di Stato. Era stata travolta il 23 febbraio sulle strisce pedonali.
Restano gravi le condizioni della 73enne sammarinese investita nel pomeriggio del 23 febbraio sulla Superstrada. Dopo le prime cure all’ospedale “Bufalini” di Cesena, da una decina di giorni la donna è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di San Marino. La prognosi resta riservata.
La signora era stata investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali la corsia discendente di via XXV Marzo, a Domagnano, all’altezza di via Innocenzo Cappa. Nell’impatto aveva riportato numerosi ed estesi traumi.
[Banner_Google_ADS]