RIMINI Ancora tentativi di truffe a pazienti dell'Ausl Romagna attraverso falsi SMS Nel messaggio l'invito a chiamare un numero di telefono. L’Azienda invita a non richiamare i numeri indicati e a segnalarli alle forze dell’ordine

Ancora tentativi di truffe a pazienti dell'Ausl Romagna attraverso falsi SMS.

Continuano le segnalazioni dei cittadini agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl della Romagna e ai centralini degli ospedali relative a messaggi SMS truffa ricevuti sul proprio cellulare. In questo caso il mittente risulta essere un fantomatico Centro Unico Primario con numero 351 73316347. Nel testo l’invito a “contattare con urgenza il numero 89342282 per importanti comunicazioni che la riguardano”.

"Come già in altri casi analoghi - scrive l’Azienda Usl della Romagna -ribadiamo che non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna, sottolineando che utilizza solo canali ufficiali per comunicazioni di questo genere all’utenza e non attraverso numeri speciali e soprattutto non chiede soldi, ma sono quindi tentativi di truffa: si invitano pertanto i cittadini a non richiamare i numeri indicati e a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine."

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: