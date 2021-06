CRONACA Ancora truffe telefoniche a San Marino, l'allarme delle forze di polizia: “Chiamateci immediatamente” Diverse le segnalazioni di sammarinesi contattati da truffatori che chiedono denaro per velocizzare le pratiche di un famigliare che – affermano i malviventi – è in difficoltà. L'allarme della Centrale operativa interforze: "Non uscite per fare prelievi"

Ancora truffe telefoniche a San Marino, l'allarme delle forze di polizia: “Chiamateci immediatamente”.

Da questa mattina sono già diverse le segnalazioni arrivate alla Centrale operativa interforze relative a tentate truffe telefoniche. Alcuni sammarinesi sono stati contattati da persone, di entrambi sessi, che, qualificandosi come autorità di polizia, chiedono la consegna di soldi, solitamente in contanti ma anche tramite bonifico o in preziosi; non prima di aver messo apprensione alla vittima del raggiro, descrivendo situazioni di necessità, come un incidente avvenuto ad un parente o l'arresto di un familiare. I soldi – secondo la richiesta – servirebbero a velocizzare pratiche o come cauzione per il rilascio della persona. Se si accetta, i truffatori solitamente dirottano il malcapitato in punto preciso sul territorio limitrofo la Repubblica.

Ancora non ci sono segnalazioni di truffe concretizzate, ma, secondo quanto riferito dalle autorità, sono stati richiesti fino a 30mila euro. La Centrale operativa interforze si raccomanda di chiamare immediatamente - e per prima cosa - le forze di polizia sammarinesi (chiamando i numeri 888888 e 888060) per rappresentare i contenuti della chiamata e di non uscire mai di casa per prelevare denaro. Le case infatti potrebbero essere controllate dai malviventi che non si esclude possano seguire le vittime nei suoi spostamenti. Le forze dell'ordine – precisano le autorità del Titano – non chiedono mai denaro con queste modalità, quindi non bisogna farsi prendere dal panico nel caso in cui si ricevano telefonate di questo tenore.

