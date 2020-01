Anthony Bucci si è spento a Monza

Finito il calvario di Anthony Bucci. L'architetto sammarinese è morto ieri nell'ospedale di Monza, aveva 49 anni. Conosciuto in Repubblica per il passato politico, si era candidato infatti con Noi Sammarinesi alle elezioni del 2006; aveva ricoperto anche la carica di Presidente dell'Azienda dei Servizi. Malato da anni, le sue condizioni si erano aggravate dopo la tragedia del 3 giugno 2017, a Torino, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Infatti Bucci era in piazza San Carlo quando un gruppo di malviventi utilizzò spray urticante per aprirsi la strada dopo aver razziato oggetti di valore tra il pubblico. scatenando il panico. Nella calca, che provocò la morte di due donne e più di 1500 feriti, il professionista di Domagnano riportò gravi ferite al piede, tanto da essere sottoposto ad amputazione.

Non ancora fissate le esequie, in attesa del ritorno a casa.

La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia.





