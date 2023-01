Anziana Casale La Fiorina deceduta: profili di criticità a carico dell'allora responsabile della Rsa Le novità emergono dalla perizia del medico legale

Emergono nuovi dettagli nella vicenda dell'anziana di 86 anni ospite del Casale La Fiorina deceduta lo scorso 13 giugno. Il fascicolo d'indagine fu aperto dopo la denuncia della figlia per omissione di soccorso. Un caso che sta avendo anche in questi giorni eco mediatica sulla stampa locale, dopo la recente perizia del medico legale richiesta dal commissario della legge Elisa Beccari. Approfondimenti effettuati il 22 dicembre scorso, come riporta il quotidiano L'Informazione.

Al perito era stato chiesto, tra le altre domande, se l'anziana avesse ricevuto un adeguato trattamento viste le sue gravi condizioni di salute e se il decesso sarebbe comunque avvenuto attorno al 13 giugno. All'attenzione del medico legale incaricato dal tribunale, Armando Zammarchi, cartelle cliniche e altra documentazione. Profili di criticità - riporta il quotidiano sammarinese - sono stati riscontrati a carico del medico allora responsabile della struttura: si parla di un mancato intervento adeguato in merito alle difficoltà della donna ad assumere farmaci e alimentarsi. Il problema della cattiva deglutizione sarebbe stato sottovalutato.

Questi alcuni degli ultimi elementi emersi. Disposto un ulteriore interrogatorio. Per alcuni dei sei indagati - infermiere e guardia medica – dalla perizia non sarebbero emerse responsabilità.

