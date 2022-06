Anziana del Casale La Fiorina deceduta: la figlia denuncia anche una delle caposala

La figlia dell'anziana ospite del Casale La Fiorina morta il 13 giugno scorso è tornata in Gendarmeria. La donna - che nei giorni scorsi aveva già denunciato per omissione di soccorso i Direttori sanitario e amministrativo della Rsa e le infermiere che hanno lavorato di recente nel nucleo dove si trovava la madre - ora denuncia anche una delle caposala e chiede di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria.

Per comprendere meglio la vicenda bisogna tornare indietro. L'anziana sammarinese, di 86 anni, aveva diverse patologie, incluso il Parkinson degenerato nell'ultimo anno. In seguito a una debilitazione, spiega la figlia, le era stato applicato un sondino in vena per il nutrimento e l'idratazione e, in un momento successivo, aveva sviluppato un'infezione al braccio.

Negli ultimi tempi gli aggiornamenti sullo stato di salute della madre avvenivano soprattutto al telefono, viste le limitazioni alle visite per il Covid. La figlia racconta di essere venuta a sapere di un peggioramento delle condizioni della madre il 9 giugno e di aver quindi chiesto, invano, un ricovero. In ospedale, spiega, l'anziana è stata portata solo il 12 giugno. I sanitari del pronto soccorso, racconta, erano “sconcertati” per il fatto che non fosse stata ricoverata prima. La donna parla di “terrore negli occhi” dell'anziana durante una delle ultime visite al Casale, prima del trasferimento in ospedale. Il decesso è avvenuto il 13 giugno scorso. La figlia ora chiede che sia fatta luce sulla vicenda. A quanto si apprende, l'Iss sta facendo le dovute verifiche come avviene in casi di questo genere.