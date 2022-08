Anziana del Casale La Fiorina deceduta: sei gli indagati tra medici e infermieri

Sono sei gli indagati, tra medici e infermieri, per il caso dell'anziana di 86 anni, ospite del Casale La Fiorina, morta lo scorso 13 giugno. La vicenda era partita dalle denunce della figlia, per omissione di soccorso. Come riporta il quotidiano L'Informazione, si sta indagando proprio per omissione di soccorso e del caso si sta occupando il commissario della legge Elisa Beccari che avrebbe disposto una perizia lo scorso 11 agosto.

L'anziana, come già raccontato dalla figlia, aveva diverse patologie e, successivamente, aveva sviluppato un'infezione. La donna aveva anche spiegato di essere venuta a conoscenza di un peggioramento delle condizioni della madre il 9 giugno e di aver richiesto, invano, un ricovero. In ospedale l'86enne è stata portata, come denunciato dalla figlia, solo il 12 giugno. Il giorno successivo è avvenuto il decesso.

La denunciante è stata già ascoltata dall'autorità giudiziaria e ora proseguono gli approfondimenti. Si dovrà capire, tra le altre cose, se l'anziana abbia ricevuto un trattamento adeguato, viste le sue condizioni e gli eventi, e si dovrà comprendere se esista un eventuale nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso. La relazione legata alla perizia potrebbe arrivare nei primi giorni di settembre.

