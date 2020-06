Anziana investita: in rianimazione a Cesena la 76enne sammarinese

le immagini dell'incidente

Resta ricoverata in rianimazione al Bufalini di Cesena la 76 enne sammarinese rimasta vittima di un grave incidente nel tardo pomeriggio di venerdì. La donna, scesa dalla propria vettura parcheggiata di lato, stava prendendo l'immondizia dal sedile posteriore per depositarla in uno dei cassonetti al lato della strada di Cà Rigo che collega Faetano a Borgo Maggiore, quando è stata investita da un' auto, che stava sopraggiungendo. Un urto terribile, con il corpo della sammarinese rimasto incastrato tra le due vetture. Immediato l'allarme e l'arrivo del 118 che, alla luce delle varie fratture riportate dalla 76 enne, ha disposto il trasferimento in prognosi riservata all'ospedale di Cesena. La Polizia civile sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica.