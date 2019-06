Anziana sammarinese derubata da una parente dei suoi monili d'oro

Un'anziana sammarinese lo scorso 24 maggio ha presentato denuncia alla gendarmeria per un furto di monili d'oro, che teneva in camera da letto. La donna ha rivolto da subito i suoi sospetti su una giovane parente che si trovava nei pressi dell'abitazione al momento della sparizione dei gioielli.

Raggiunta dai militari la giovane ha poi confessato il furto ed è al momento in custodia presso il carcere dei Cappuccini. Deferito a piede libero anche il suo ragazzo ritenuto complice. Le indagini sono tuttora in corso, dal momento che la refurtiva non è stata ancora recuperata.