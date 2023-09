SAN MARINO Anziano investito a Rovereta, se la caverà in 30 giorni

Anziano investito a Rovereta, se la caverà in 30 giorni.

Incidente in serata nella zona industriale di Dogana, per fortuna senza gravi conseguenze. Un anziano, intorno alle 20.10, stava attraversando la strada poco distante dal Bar Amici di Rovereta, quando è stato investito da una Citroën C3, condotta da un sammarinese di 56 anni. Il pedone, B.E. le iniziali, è un italiano di 71 anni, residente a Lunano, provincia di Pesaro-Urbino.

L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale di Stato dove i sanitari gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. Sul posto la Polizia Civile che ha fatto i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro raccogliendo le testimonianze dell'accaduto.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: