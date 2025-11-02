TV LIVE ·
Appartamento in fiamme a Fiorentino, incendio domato nella notte

Un tegame dimenticato sui fornelli sarebbe all’origine del rogo.

2 nov 2025
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

Paura nella notte a Fiorentino per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Intorno alle 3 del mattino, la Centrale Operativa Interforze ha ricevuto la segnalazione di un rogo in corso da parte di F.A. cittadino sammarinese di 54 anni, proprietario dell'abitazione. 

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale della Sezione Antincendio della Polizia Civile, che è riuscito a spegnere le fiamme prima che si propagassero al resto del condominio, evitando la propagazione nel resto della palazzina. Nessuna persona è rimasta danneggiata dalle fiamme.

Dalle prime verifiche, l’incendio sarebbe partito dalla cucina, unico vano coinvolto, e secondo i rilievi degli agenti la causa più probabile è un tegame lasciato incustodito sui fornelli accesi. L’intervento si è concluso intorno alle 4:10, con la completa messa in sicurezza dell’area.




