Appartamento in fiamme a Fiorentino, incendio domato nella notte

Paura nella notte a Fiorentino per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Intorno alle 3 del mattino, la Centrale Operativa Interforze ha ricevuto la segnalazione di un rogo in corso da parte di F.A. cittadino sammarinese di 54 anni, proprietario dell'abitazione.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale della Sezione Antincendio della Polizia Civile, che è riuscito a spegnere le fiamme prima che si propagassero al resto del condominio, evitando la propagazione nel resto della palazzina. Nessuna persona è rimasta danneggiata dalle fiamme.



Dalle prime verifiche, l’incendio sarebbe partito dalla cucina, unico vano coinvolto, e secondo i rilievi degli agenti la causa più probabile è un tegame lasciato incustodito sui fornelli accesi. L’intervento si è concluso intorno alle 4:10, con la completa messa in sicurezza dell’area.







