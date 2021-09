Appello del Processo Conto Mazzini: la posizione di Giovanni Lonfernini nel giorno dell'ultima udienza

Oggi ultima udienza d'Appello del Processo Conto Mazzini. Al centro del dibattimento la posizione di Giovanni Lonfernini. La parte civile, eccellentissima camera, in apertura di udienza ha depositato un computo dei termini di prescrizione. Le difese avranno 10 giorni per presentare controdeduzioni. Da quel momento scatteranno i tre mesi entro i quali il Giudice Caprioli dovrà decidere la sentenza finale. Non esclusa la possibilità che, alla luce della complessità del maxi-processo e dell'enorme mole documentale da vagliare, il Giudice chieda una proroga di ulteriori tre mesi, consentita in taluni casi, dalla procedura.