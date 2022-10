GIUDIZIARIA Appropriazione indebita di 50 euro: cameriera condannata e perdonata

Condannata per appropriazione indebita la cameriera di un ristorante del centro storico di San Marino accusata di aver sottratto 50 euro, nell'estate del 2018. Il Giudice ha tuttavia concesso alla ragazza il perdono giudiziale. Il titolare del ristorante, costituito parte civile, non aveva chiesto un risarcimento danni – considerata l'esigua entità – ma l'accertamento dei fatti, per una questione di principio. La difesa della ragazza aveva chiesto l'assoluzione. Il Pf aveva invece proposto la derubricazione da appropriazione indebita a furto di lieve entità e la condanna ad una multa.

