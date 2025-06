GIUDIZIARIA Archiviazione Varano: per Paola Stanzani, sollievo e amarezza la difesa della ex vice presidente del gruppo Delta: "Vicenda giudiziaria costernata da molti punti scuri, da un corto circuito tra Banca d’Italia e Magistratura inquirente e dall’ingerenza di poteri politici"

Proseguono le reazioni dopo l'archiviazione definitiva, del Gip di Forlì, del caso Varano. La difesa dell'allora vice-presidente del Gruppo Delta Paola Stanzani afferma che “se da un lato l'archiviazione ristabilisce la verità dei fatti, confermando la totale estraneità alle accuse, dall'altro non può cancellare l'enorme danno subito e la distruzione di valore causato dall’omicidio di impresa commesso ai danni di una realtà aziendale sana e prospera, il Gruppo Delta, e di tutti gli stakeholders, tra i quali i circa mille lavoratori, la Cassa di Risparmio di San Marino e la comunità sammarinese”. Paola Stanzani, come gli altri principali indagati subì all'epoca anche misure cautelari restrittive della libertà personale come la detenzione e gli arresti domiciliari: “un trauma profondo e un’ulteriore umiliante esposizione pubblica. Resta l'amarezza – dichiara la difesa dell'ex vice presidente del Gruppo Delta- per il tempo perduto e per le sofferenze patite a causa di una vicenda giudiziaria costernata da molti punti scuri, da un corto circuito tra Banca d’Italia e Magistratura inquirente e dall’ingerenza di poteri politici”.

