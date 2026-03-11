Arrestati gli autori della tentata rapina alla Carisp di Gualdicciolo

Arrestati dalla Squadra Mobile di Rimini gli autori della tentata rapina avvenuta ieri pomeriggio alla filiale di Gualdicciolo della Cassa di Risparmio. Si tratta di due pluripregiudicati di origine pugliese, di 36 e 48 anni.

Intorno alle 16 i due, con il volto coperto, avevano tentato di assaltare la banca cercando di forzare una porta di sicurezza con un piede di porco. Il personale dell’istituto di credito ha però reagito con prontezza, riuscendo a bloccare la porta dall’interno e costringendo i malviventi alla fuga.

I rapinatori sono stati visti allontanarsi a bordo di uno scooter bianco con il quale, poco dopo, hanno messo a segno una rapina in una farmacia di Villa Verucchio, facendosi consegnare – sotto la minaccia di una pistola – l’intero incasso.

Nel frattempo la sala operativa della Polizia di Stato di Rimini ha individuato, attraverso le telecamere di sorveglianza, un frame relativo al furto di uno scooter bianco avvenuto poche ore prima in città. Gli agenti hanno quindi avviato le ricerche del sospetto, ipotizzando potesse essere uno dei due rapinatori.

Nel tardo pomeriggio i due sono stati riconosciuti nei pressi del centro commerciale Le Befane. Durante la perquisizione personale è stato trovato lo scontrino per l’acquisto di una pistola giocattolo e di due paia di guanti. Poco distante è stata individuata anche la loro auto, all’interno della quale è stato recuperato l’incasso sottratto alla farmacia di Villa Verucchio. Entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità. Sono stati arrestati e e condotti al carcere dei Casetti.







