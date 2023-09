GDF Arrestato 41enne latitante da oltre un anno: era già stato condannato anche a San Marino L'uomo ora è in carcere a Cuneo dopo i controlli della GdF al suo deposito di carbo-lubrificanti

Arrestato 41enne latitante da oltre un anno: era già stato condannato anche a San Marino.

Era latitante a Garessio da più di un anno e su di lui pendeva la condanna esecutiva a la pena detentiva emessa dal Tribunale di Taranto. L'uomo, formalmente residente in Puglia e titolare di un deposito commerciale di carbo-lubrificanti, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli.

Dalle verifiche eseguite nei confronti di depositi e distributori di carburante presenti in provincia sono emersi a carico di V. O., 61 anni, originario di Martina Franca, comportamenti omissivi (mancata esposizione dei prezzi) e violazioni amministrative.

Posto agli arresti il soggetto sul quale pendeva l'esecuzione penale per scontare una pena detentiva, emessa dal Tribunale di Taranto. A fine aprile 2021 era stato condannato in secondo grado dal Tribunale di San Marino a 4 anni e 2 mesi (con il sequestro di 1,4 milioni di euro più 44 mila dollari) per riciclaggio. I legali dell’uomo sostengono, invece, che gli importi contestati derivano da una eredità corposa ricevuta dal padre. L’uomo è stato portato in carcere a Cuneo per scontare una pena detentiva residuale di un anno e 5 mesi.

