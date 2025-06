Arrestato cittadino sammarinese a Borgo Maggiore: dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di prigione

Nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, la Sezione Operativa della Guardia di Rocca ha proceduto all'arresto di un cittadino sammarinese, M.M. classe 1983, residente in territorio, in esecuzione di un mandato d'arresto emesso dall'Autorità Giudiziaria.

L'uomo è stato intercettato a Borgo Maggiore e immediatamente accompagnato presso la sede della Sezione Operativa per l’espletamento delle procedure previste. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, su M.M. gravava una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di prigione. Non sono stati resi noti i dettagli del reato che ha portato alla condanna.

Al termine delle formalità, il condannato è stato tradotto presso il carcere dei Cappuccini, dove sconterà la pena stabilita dal relativo decreto.