Arrestato per spaccio a San Marino: sequestrate 14 dosi di cocaina

Un cittadino albanese di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia Civile di San Marino con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata il 24 agosto, al termine di un’attività d’indagine e di servizi dedicati al controllo del territorio condotti dal Settore Informativo ed Investigativo.

Secondo quanto riferito dal comando, l’uomo, classe 1991 e titolare di un permesso di soggiorno in Italia, è stato individuato mentre sostava in una zona industriale del territorio sammarinese, dove presumibilmente attendeva i clienti. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. Addosso all’uomo, nascoste negli indumenti intimi, sono state trovate 14 dosi di cocaina, già confezionate e, secondo gli investigatori, pronte per essere spacciate.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme a una consistente somma di denaro, che gli inquirenti ritengono possa essere provento dell’attività di spaccio. Nel corso della stessa operazione è stato individuato anche un sammarinese classe 1992, indicato dalla Polizia Civile come potenziale cliente e risultato positivo alla cocaina. L’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato una frequente presenza del 35enne albanese sul territorio sammarinese senza, riferisce la Polizia Civile, un motivo plausibile. L’uomo si trova tuttora in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini non sono concluse: gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti con l’obiettivo di ricostruire la rete di fornitori e clienti collegata all’attività di spaccio.









