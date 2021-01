Arrestato uno degli autori della rapina al Crédit Agricole di Cerasolo

Un colpo da ben 61.000 euro quello messo a segno il 16 settembre 2019 alla filiale della banca Crédit Agricole di Cerasolo Ausa, in una rocambolesca dinamica, in cui tre malviventi, armati di pistole e fucili mitragliatori, si erano introdotti all’interno degli uffici attraverso un foro nella parete di un locale confinante. Dopo aver immobilizzato tutti i dipendenti con delle fascette di plastica, i rapinatori si erano fatti aprire la cassaforte e si erano impossessati del bottino, facendo poi perdere le proprie tracce.





I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione, sul posto per le prime indagini tecnico – scientifiche dopo un accurato sopralluogo e il rilevamento delle tracce lasciate dai malviventi, hanno individuato uno dei responsabili: si tratta di C.M., milanese 47 anni, agli arresti domiciliari per analoghi reati a Savignano sul Panaro. Nei suoi confronti è scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

La misura restrittiva, emessa dal Gip Bianchi del Tribunale di Rimini, su richiesta del Pubblico Ministero Sgambati. Ad incastrare l’uomo una traccia del suo DNA rinvenuta sul collo di una bottiglia in plastica, ritrovata dai carabinieri nei locali in cui i malviventi si erano nascosti.