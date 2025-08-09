Arresto cardiaco, muore ciclista sulla Marecchiese

Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 9 agosto, lungo la Marecchiese. Un uomo di 60 anni, residente a Riccione, ha perso la vita in seguito a un arresto cardiaco mentre stava pedalando con un gruppo di amici in direzione Novafeltria. Il malore è avvenuto intorno alle 9:30, nei pressi di Pietracuta di San Leo: il ciclista si è improvvisamente accasciato a terra.

Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza e dell’elicottero del 118, pronto per un eventuale trasferimento all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.









