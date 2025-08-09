TV LIVE ·
2 milioni di visitatori per il Padiglione di San Marino all'Expo . "Un risultato eccezionale" 13:39 Contratto industria: i lavoratori lo approvano a larga maggioranza 13:04 Marina Centro: fermati per l'alcol test insultano agenti e stranieri, denunciati 11:56 Serravalle: Maurizio Cioria protagonista dello spettacolo culturale al Parco Laiala 10:48 Tentata rapina in un ristorante di Marebello: titolare e cuoco aggrediti, un arresto 08:00 Trump e Putin si incontreranno il 15 agosto in Alaska. Zelensky: "Non regaleremo la nostra terra" 07:44 Rimini: ridimensionato lo sciopero dei bagnini
Arresto cardiaco, muore ciclista sulla Marecchiese

Il malore è avvenuto intorno alle 9.30, nei pressi di Pietracuta

9 ago 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 9 agosto, lungo la Marecchiese. Un uomo di 60 anni, residente a Riccione, ha perso la vita in seguito a un arresto cardiaco mentre stava pedalando con un gruppo di amici in direzione Novafeltria. Il malore è avvenuto intorno alle 9:30, nei pressi di Pietracuta di San Leo: il ciclista si è improvvisamente accasciato a terra.

Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza e dell’elicottero del 118, pronto per un eventuale trasferimento all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.




